Rinvenuto senza vita dopo 10 giorni di ricerche, il gattino Spritz investito in superstrada

Era sparito da 10 giorni, ma i suoi padroni non avevano perso le speranze e avevano continuato ad aspettarlo e a cercarlo dappertutto. Fino a poco fa, quando è stato rinvenuto senza vita sulla superstrada in direzione di Biella, nei pressi della casa in cui viveva con la sua famiglia umana in zona Bennet a Vigliano. Protagonista della triste vicenda un bellissimo gatto di quasi 2 anni, sparito intorno alle 19 dello scorso lunedì 15 marzo da regione Moriane a Vigliano. Proprio questa mattina, Newsbiella aveva pubblicato l'annuncio della sua scomparsa (leggi qui). Spritz era un gatto abituato a stare fuori, ma dopo qualche ora rincasava sempre. Questa volta però, purtroppo, non è riuscito a sfuggire al traffico.