Biella, da Mondin Imo & Figli con Fassatherm il cappotto su misura

In campo edile, su nuove e vecchie costruzioni, il sistema a cappotto completo FassaTherm è l'ideale per migliorare il proprio comfort abitativo.

Questo cappotto protegge le pareti dalle escursioni termiche, in modo da offrire benefici sia in estate che in inverno. Le escursioni termiche inducono a creare tensioni sulla superficie esterna delle strutture, generando profonde crepe in facciata che favoriscono le infiltrazioni d'acqua e quindi la rottura dell'intonaco e della finitura.