Ginnastica La Marmora, oro per Carola Coda e argento per Sarah Botto

Cosa possiamo dire delle diverse sezioni di Ginnastica della Società La Marmora-Bonprix che gareggiano ogni settimana ed ogni volta portano a casa risultati e medaglie? Che Biella può essere soddisfatta di questa società che emerge in tutte le sezioni grazie ai ginnasti e ginnaste ma soprattutto ai tecnici che li preparano, Questo week end è stata la volta dell’Artistica Femminile.

Sabato ad Ancona è iniziato il Campionato di Serie B e la squadra lamarmorina, senza la presenza di Arianna Bocchio Ramazio che è stata operata in seguito ad un infortunio ed è in fase di recupero, è scesa in campo. Le ginnaste in gara con la capitana Aurora Sellone, Elena Saccomano, Aurora Cova Caiazzo, due ginnaste provenienti dalla Società di Civitavecchia, Dinah Pamela Pisoni ed Elena Trimboli e la giovanissima Elene Sanna in prestito dalla Società Sportsardinia, sono state seguite dalla tecnica Marta Beraldo coadiuvata per l’occasione da Jacopo Vercellino, l’allenatore della squadra maschile e dai tecnici Camilla Ugolini e Marco Massara di Civitavecchia e Luca Deriu di Sportsardinia.

Tanti imprevisti hanno creato non pochi problemi nella messa a punto della gara compromettendo in parte la buona riuscita della prova. Le difficoltà e qualche errore di troppo hanno contraddistinto la competizione ed il risultato le ha viste all’undicesima posizione. Ora si guarda avanti e si punta alla seconda fase del Campionato. Domenica è stata la volta delle giovani che hanno partecipato alla prima prova del Campionato individuale Allieve Silver.

Nella seconda fascia d’età del livello B Carola Coda Cap ha vinto la medaglia d’oro conducendo una gara corretta in cui si è visto che è riuscita a mettere a frutto tutti gli insegnamenti di Marta. Sarah Botto poi nella terza fascia d’età del livello C si è classificata al secondo posto ottenuto dopo un inizio alla trave molto positivo, seguito da alcune imprecisioni che Sarah ha superato con determinazione e grinta cosicché non hanno pregiudicato il risultato.