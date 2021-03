Biella, incontro palestre-Comune: “Ecco le nostre proposte”

Un grande esempio di civiltà é stato dato dai dieci rappresentanti di palestre che venerdì 26 febbraio sono stati accolti a palazzo Oropa dal sindaco Claudio Corradino, insieme al vice Giacomo Moscarola e l’assessore al bilancio Silvio Tosi. L'iniziativa é stata promossa dal Comitato Scelgo di Vivere, con la propria identità di realtà apolitica e spontanea in costante evoluzione, nell'intento di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui molteplici effetti a cascata indotti ormai da un anno dalle severissime e paralizzanti restrizioni.

Alla riunione erano presenti: Armonia in Equilibrio ASD Vigliano Biellese, Fit for You Biella, First Gym Candelo, Hero Club Chiavazza, Il tempio dei draghi ASD Sagliano, In Sport SRL SSD Centro Sportivo Rivetti, Mia Club Biella, Pesistica Ramella Chiavazza e Spazio Forma Biella. Si é dibattuto, oltre alla ovvia questione fiscale ed economica, sulla possibilità di usufruire di appositi spazi pubblici alternativi e, fondamentale, di valutare l'emissione di agevolazioni alle famiglie per incentivare l' attività fisica e la pratica sportiva al momento delle riaperture. Stefania Krachler e Claudio Canessa, rappresentanti del Comitato organizzatore, ribadiscono il concetto dell'importanza del movimento come abitudine sana, miglior farmaco naturale per una prevenzione a più livelli: fisica, mentale ed emozionale. Hanno inoltre ricordato l'aumento impressionante di depressioni più o meno gravi e lo sviluppo di nuove patologie collegate alla privazione da contatto, cardine dell'essere umano, nato per essere animale sociale, concludendo su quanto sia pertanto una contraddizione il limitarne la diffusione in periodi come questo in cui la salute é purtroppo protagonista indiscussa.

Un discorso che si estende ai centri di Yoga, di Pilates, di danza, ballo e non in ultimo allo sport giovanile; tutto un settore fortemente penalizzato in questi mesi per il quale è stata stimata una perdita di circa 8,5 miliardi nel 2020 appena concluso con 120.000 posti di lavoro a rischio nel 2021. Si attendono quindi concretizzazioni ufficiali con un ottimismo legato anche a questi primi passi di reti collaborative fin'ora poco consone al nostro territorio: é tra le priorità di “Scelgo di vivere” quella di invitare tutti i comuni del biellese ad usufruire dei risultati di questo importante incontro, estendendo il confortante messaggio condiviso dall'amministrazione che “solo uniti ce la possiamo fare”.

Ecco in Sintesi i punti discussi raccolti da Paolo Garizio e le proposte per la giunta Corradino. Il Coordinamento Palestre Biellesi, in sinergia con “Scelgo di Vivere”, chiede al comune di Biella, alla provincia ed ai tutti i suoi rappresentanti di competenza, quanto segue: Identificare le aree che il comune di Biella potrebbe mettere a disposizione per l’attività fisica all’aria aperta, con o senza utilizzo di tensostrutture; considerare l’ipotesi di annullare o ridurre IMU e canoni comunali per le società sportive o comunque, per tutte le attività che non hanno potuto lavorare; aggiornare sulle modalità in cui chiedere il rimborso SEAB per l’anno 2020, qualora non avvenisse in automatico; informare tempestivamente qualora la regione dovesse elargire ulteriori contributi a fondo perduto; facilitare l’accesso al credito grazie a intermediazione con istituti bancari; valutare modi, tempi, importi, fattibilità di un voucher salva sport e salute per le famiglie e identificare il soggetto erogatore.