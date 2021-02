Pettinengo: Minaccia la compagna incinta con un coltello, poi lo nasconde su un albero

Minaccia la compagna incinta con un coltello. Tutto è iniziato martedì scorso, quando l’animata discussione tra una coppia di nigeriani residenti a Pettinengo era degenerata fino al punto in cui la donna, 25enne richiedente asilo proveniente da Torino, aveva scagliato un oggetto in direzione del compagno poco più grande di lei mandando in frantumi il vetro di una porta e costringendo l’uomo ad allontanarsi repentinamente dall’abitazione.

Le grida avevano allarmato i residenti, che immediatamente si erano rivolti al 112. Giunti sul posto, i Carabinieri di Bioglio e Mosso erano riusciti a placare gli animi e riportare la situazione alla normalità. La ragazza era anche caduta accidentalmente e per questo trasportata in ospedale, per una visita precauzionale vista la gravidanza in corso.

A causa della reticenza degli interessati e della difficoltà di comprensione della lingua, non è stato semplice per i militari ricostruire nel più stretto riserbo l’accaduto e accertare che il giovane avesse minacciato la ragazza con un coltello da cucina. Raccolte le testimonianze, i Carabinieri di Bioglio hanno eseguito un accurato sopralluogo che ha permesso di rinvenire l’arma, abilmente occultata su un albero: un indizio dopo l'altro ha avvalorato la tesi e completato le indagini, in modo da inoltrare un esaustivo rapporto alla Procura della Repubblica di Biella, nel quale si ipotizza il reato di minacce aggravate e porto di arma fuori dall’abitazione.