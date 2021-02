L'opinione di Laura Zegna: “Biellese ha molto da offrire a turismo di prossimità. Facciamo squadra valorizzando peculiarità”

Il settore Turismo e Cultura, con tutte le sue diverse componenti, sta pagando un conto molto salato a causa della pandemia e sta vivendo una situazione molto complessa, sui cui insistono diverse variabili.

Secondo i primi dati dell’Osservatorio turistico regionale, il Piemonte ha registrato nel 2020 un calo del 54% degli arrivi, del 58% dei pernottamenti, un dato in linea con la media nazionale. Per quanto riguarda Biella, in particolare, il mese di agosto 2020 ha segnato una sostanziale stabilità rispetto al 2019 con un calo del 3% degli arrivi e dello 0,5% dei pernottamenti. L’operazione voucher della Regione Piemonte, partita all’inizio dell’estate scorsa, ha funzionato bene e il turismo di prossimità si sta espandendo molto. I piemontesi hanno potuto così conoscere il loro territorio e anche i turisti dalle regioni vicine hanno scelto di scoprire le nostre terre. E’ dunque con favore che abbiamo accolto il rilancio dei voucher Piemonte anche per questa stagione, fino al 30 giugno.

Sono infatti convinta che il Biellese, con tutte le sue caratteristiche, ha molto da offrire al turismo di prossimità. L’importante è riuscire a fare squadra all’interno dei nostri territori e fra le diverse realtà, lavorando insieme a progetti concreti ed articolati, valorizzando ognuno la propria identità e peculiarità. Mi riferisco in particolare all’ampliamento dell’Atl con Vercelli e Valsesia, che in prospettiva comprenderà anche Novara, un’altra grande opportunità perché è un altro importante tassello che probabilmente si unirà, un territorio ricco di arte e cultura, di prodotti enogastronomici, che rappresenta anche l’interessante collegamento con Milano.

Sta solo a noi, ognuno per la sua parte ma insieme, lavorare per vincere la sfida del cambiamento.