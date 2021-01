BCC Treviglio-Edilnol Pallacanestro Biella, il prepartita

Turno infrasettimanale per Edilnol Pallacanestro Biella che questa sera alle ore 21:00 affronterà al PalaFacchetti la Blu Basket Treviglio, nel match valido per la 15° giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West girone verde. La squadra di coach Cagnardi, che arriva da una bella vittoria in trasferta sul campo di Trapani, è una squadra molto pericolosa offensivamente ed è al 4° posto in campionato per numero di punti segnati.

Il motore della squadra è il playmaker americano J.J. Frazier, migliore della lega negli assist e miglior realizzatore di Treviglio, capace di innescare i tanti tiratori della squadra: primi tra tutti la guardia Pepe e l'ala piccola Sarto (100% ai tiri liberi per il classe 2000). Altro riferimento offensivo per coach Cagnardi è lo sloveno Nikolic, mentre il pivot della squadra è Jacopo Borra, lungo di 215 centimetri. Dalla panchina escono l'esperto Davide Reati, forse il miglior sesto uomo del campionato, D'Almeida e Lupusor che completano il pacchetto dei lunghi e per concludere Bogliardi, 2002 molto interessante, quinto esterno delle rotazioni. Palla a due questa sera alle 21, in diretta su LNP PASS.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 18 Jakub Wojciechowski, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 30 Jeffrey Carroll. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

BCC Treviglio: 0 D’almeida Ursulo, 3 Sarto Alvise, 7 Nikolic Mitja, 8 Reati Davide, 9 Amboni Alessandro, 11 Corini Davide, 12 Bogliardi Matteo, 17 Manenti Luca, 18 Abati Toure Soma, 30 Frazier J.J., 40 Pepe Simone, 68 Taddeo Vincenzo, 77 Lupusor Ion, 99 Borra Jacopo. Allenatore: Devis Cagnardi. Assistenti: Mauro Zambelli, Paolo Scorletti.

PAROLA AI PROTAGONISTI Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) - “Contro Orzinuovi abbiamo offerto una prestazione di squadra importante, trovando sulla nostra strada una formazione che ha meritato di vincere. Ora affrontiamo Treviglio, una squadra che non abbiamo ancora affrontato in questo calendario pazzo. Nelle prossime settimane abbiamo quattro gare infrasettimanali, ci arriviamo carichi perché la strada è quella giusta e siamo convinti di poter fare meglio. Abbiamo bisogno di vincere e di impattare fin da subito”.

Luca Vincini (Centro Edilnol Biella) – “Contro Treviglio abbiamo la possibilità di riscattarci dopo la sconfitta di domenica. È una buonissima squadra reduce da un successo e che può contare su forti individualità, per cui servirà l’aggressività, la tenacia e la forza che abbiamo messo in campo con Udine. Se riusciremo a mettere in campo questi aspetti possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario in questo girone. È una sfida che mette in due punti molto importanti per la nostra classifica, non vogliamo sbagliare”.