Voglia di correre, biellesi al Trail della Bora di Trieste

Domenica 10 gennaio si è tenuta la Corsa della Bora 21, un festival di trail running con ben 5 percorsi (km. 80-57-42-21-16) ed oltre 1300 partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Alla nota manifestazione hanno partecipato anche team e runner biellesi con tanta voglia di correre, soprattutto in un periodo come questo, in cui la maggior parte delle corse podistiche sono state cancellate dal calendario per molti mesi.

Sulla distanza dei 21 km, con quasi 400 partenti, Paolo Matli dell’AMRON TEAM ASD, con il supporto di Gino Expo Design e Ilario Vidale Pavimenti, ha sfiorato la top ten della classifica con una ottima prestazione, giungendo 13esimo assoluto, seguito dal compagno di squadra Luigi Nicoletto, 64esimo assoluto su 374 classificati. Prestazioni positive, visto il freddo pungente, anche per gli altri biellesi presenti.

Cristian Carelli, sulla distanza degli 80 chilometri, è giunto 28esimo, Marco Testoni e Claudia De Mari, sulla 21 chilometri, si sono classificarti rispettivamente 283esimo e 350esima e infine, sulla distanza dei 16 chilometri, Teresa Sogno Valin si è classificata 191esima. Nota positiva per gli organizzatori che, prima di sapere che la corsa si sarebbe potuta svolgere anche senza l’obbligo dei tamponi, hanno donato i 600 test rapidi acquistati all’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.