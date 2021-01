Calcio, incontro in videoconferenza con il candidato alla presidenza Mossino

Sì è tenuto ieri sera, lunedì 4 gennaio, tramite video conferenza l’incontro di presentazione del Presidente Christian Mossino che si è ricandidato alla Presidenza del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta FIGC-LND.

L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Museo Vittorio Pozzo e ha visto la partecipazione del candidato Christian Mossino insieme a società del Biellese e della Valsesia oltre che a una rappresentanza delle istituzioni. Mossino dopo aver salutato i presenti ha illustrato i lavori svolti negli ultimi anni e spiegato quali sono i progetti per il futuro. Tema particolarmente sentito la collaborazione tra le società del territorio; veicolo tramite il quale far crescere i giovani ragazzi umanamente e sportivamente.

E’ stata in seguito data la parola a tutti i presenti, partendo dai presidenti delle società di calcio fino ad arrivare alle autorità della FIGC provinciale Giulio Lanza e Ginaldo Baruffa. Una serata importante per il territorio biellese e per il movimento calcistico locale che il 10 gennaio sarà chiamato a eleggere il Presidente regionale per i prossimi 4 anni.