Calcio: Regolamento attività di base, se ne parla online con l'Usd Città di Cossato

All'interno del progetto Scuola Calcio Elite, l'Usd Città di Cossato ha organizzato insieme alla Figc una riunione virtuale e gratuita tramite la piattaforma Zoom. L'appuntamento via web, fissato per martedì 10 novembre alle 21, sarà incentrato sul regolamento dell'Attività di Base, tema fondamentale per i Dirigenti e gli Allenatori che seguono le squadre della Scuola Calcio. L'incontro è aperto a tutti i dirigenti, mister, ragazzi e genitori di qualunque società.

Per iscriversi è necessario mandare un messaggio Whatsapp al numero 3346267701.