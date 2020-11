Biella Motor Team, doppia vittoria al Rubinetto

In questa stagione martoriata da rinvii e annullamenti dovuti agli effetti del Covid 19, la scuderia Biella Motor Team riesce comunque a prendersi qualche soddisfazione nelle (poche) gare che vengono disputate.

Sabato scorso, attorno al lago d’Orta, si è corso il Rally del Rubinetto, erede del glorioso 111 Minuti. Come spesso accade il migliore tra gli appartenenti al sodalizio guidato da Vittorio Gremmo è stato il navigatore Luca Pieri che, a fianco del pilota cuneese Massimo Marasso sulla Skoda Fabia R5, ha conquistato la settima piazza finale e con essa i punti necessari per partecipare, sabato prossimo alla finale nazionale della Coppa Italia, il Rally di Como. Bel successo, poi, in classe A0 con la piccola Fiat Seicento Sporting per Andrea Bertoli ed Edoardo Bertella che può essere felice anche per il successo di classe del fratello Nicolò, navigatore di Massimiliano Gilardetti su una Mini Cooper S di classe RSTB16P. Non ha visto l’arrivo – si è ritirato verso metà gara – l’altro navigatore Luigi Cavagnetto che correva con Alberto Corsi su una Peugeot 206 di classe K10.

Sabato prossimo, come detto, si correrà il Rally di Como, valido come prova unica per l’assegnazione della Coppa Italia. Il primo della scuderia Biella Motor Team a partire, con il numero 14, è Tiziano Pieri che per una volta prende il posto di papà Luca al fianco di Massimo Marasso sulla Skoda Fabia R5. A fargli compagnia, con il 112, Nicolò Bertella che corre ancora con Gilardetti sulla Mini Cooper S di classe RSTB16P. Al via anche, con il numero 172, Diego Pontarollo che leggerà le note a Marco Puddu su una Peugeot 306 di classe RS20.