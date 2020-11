Danni alla Roggia, ecco l’appello da Amici della Lana: “Raccolta fondi per passeggiata”

Si continua a lavorare in Valle Cervo dopo l’alluvione del 2 e 3 ottobre scorso che ha danneggiato molti angoli suggestivi e cari alla popolazione biellese. Molte le campagne benefiche per riportare all’antico splendore questi luoghi.

L’ultima arriva dall’Associazione Amici della Lana che, sui social, chiede sostegno ai biellesi: “Abbiamo bisogno di voi – così recita il post - A Miagliano, un piccolo paese della Valle Cervo in provincia di Biella, c'è una splendida Roggia alimentata dal torrente montano che dà nome alla valle. Questa Roggia con le sue acque trasparenti scorre a fianco di una passeggiata immersa nel verde del bosco a due passi dal torrente Cervo, in uno splendido contesto naturalistico che permette alla nostra Associazione di svolgere attività culturali, ricreative e turistiche. La forza dell'acqua alimenta la centrale idroelettrica in paese e alimenta i nostri eventi, ma questa stessa forza, nella notte fra il 2 e il 3 ottobre, si è trasformata in potenza distruttrice che ha travolto e stravolto quest'opera ultracentenaria a cui abbiamo dedicato anni di cure e di attenzioni. I danni stimati si aggirano sui 150 mila euro che si cercherà di coprire con finanziamenti pubblici e privati. L'Associazione Amici della Lana chiede un piccolo aiuto per poter ripristinare alcune parti di questo luogo tanto caro a tutti per renderlo di nuovo accogliente, rilassante e magico come è stato in questi ultimi anni. Il nostro obiettivo è di poter riaprire la passeggiata nell'estate 2021”.