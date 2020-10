Sport e divertimento in sicurezza: In 150 a Pralungo per la Quat Pass e l'Oropa Trail Light FOTOGALLERY

Ha riunito in totale 150 partecipanti tra professionisti e amatori la giornata di sport nata dalla collaborazione dell'ASD biellese Piemonte Sport e l'associazione Genitori e Giovani di Pralungo. È proprio qui, al polivalente, che questa mattina hanno preso il via le due corse Oropa Trail Light e Quat Pass Par Pralungh: la prima con partenza alle 9, la seconda alle 9,30.

Nonostante il formato ridotto, l'Oropa Trail ha saputo attirare anche quest'anno numerosi atleti, provenienti non solo dal Biellese ma anche da altre province, tra cui Milano. Con una lunghezza di 16 chilometri e 690 D+, il percorso dell'Oropa Trail Light si è snodato verso Sant'Eurosia per poi raggiungere il Pian del Lupo attraverso il Caramelletto, con ritorno in centro paese. Più tranquillo ma sempre caratteristico il tracciato della Quat Pass par Pralungh, tra angoli e scorci particolari del paese. Diverse le società biellese i presenti tra cui La Vetta Running, Biella Running, Olimpia Runners, Gaglianico '74 e Atletica Candelo. Tra il pubblico anche il sindaco Raffaella Molino, il suo vice Ilario Stefani e l'assessore allo sport Enrico Bozino.

Soddisfatti gli organizzatori, per la riuscita di una giornata che ha permesso agli appassionati di fare podismo all'insegna del divertimento ma senza dimenticare l'importante aspetto della sicurezza. Le due corse erano non competitive, ma per entrambi i percorsi segnaliamo i tre uomini e le tre donne che per primi hanno raggiunto il traguardo.

Per la Quat Pass par Pralungh Alessandro Pisani (25'03"), Marco Secchia e Marco Boggian tra gli uomini, Costanza Antoniotti (28'38"), Silvia Signini e Lucia Ventura tra le donne. Per la versione light dell'Oropa Trail Massimiliano Barbero Piantino (1h11'27"), Federico Poletti e Andrea Martini tra gli uomini, Margherita De Giuli, Monia Falianga e Francesca Arcari tra le donne.