Zubiena, è tempo di Castagnata: ecco cosa c’è da sapere

Domenica 18 ottobre, dalle 14:30, in piazza della Chiesa di San Nicola ci sarà l’evento annuale della ‘Castagnata’, organizzato dalla Pro Loco di Zubiena. A differenza delle altre annate, in questa manifestazione le caldarroste verranno solo distribuite e non sarà possibile sedersi e gustarle in loco a causa delle restrizioni anti Covid-19.

Tutto il ricavato della castagnata sarà devoluto in beneficienza e sarà obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale, oltre all’uso della mascherina. In caso di cattivo tempo le caldarroste verranno elargite vicino alla Pro Loco, dietro al campo sportivo.