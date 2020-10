Edilnol Pallacanestro Biella-JB Monferrato, il prepartita

Primo impegno ufficiale per Edilnol Pallacanestro Biella, che questa domenica ospiterà al Biella Forum la JB Monferrato nel primo turno di Supercoppa LNP Centenario.

Marco Atripaldi: "Cominciamo con la Supercoppa che è un torneo amichevole. Per come si è evoluta la situazione e per le quarantene degli stranieri, per noi è un passo iniziale verso la preparazione del campionato. Quella di domenica contro Casale è la seconda partita che la squadra giocherà, dopo l’amichevole contro Urania Milano, e la prendiamo esattamente come quella che è. Nel rispetto delle norme e delle disposizioni, l’incontro si giocherà a porte chiuse. Ho un grande rammarico, poiché la speranza di Pallacanestro Biella era quella di fare entrare i 456 pre-abbonati che ci hanno dato fiducia al buio alcuni mesi fa. In questo momento le norme non ce lo consentono".