Un cuore verde "da camminare", alla riscoperta della Rovella

Sapevate che il Biellese ha un “cuore verde” dal quale sgorga (ovviamente) non sangue ma acqua pura? E’ nel bacino del Monte Rovella, tra le valli dei torrenti Strona, Quargnasca (quest’ultimo nasce proprio sotto il santuario di Banchette, sopra Bioglio) e Riasca, passato alla storia per essere uno dei luoghi dove, nel 1307, si consumò l’ultima battaglia di Fra Dolcino, considerato eretico dalla Chiesa di Papa Clemente V. Una risorsa, quella dell’acqua, che nei secoli più vicini a noi favorì il fiorire dell’industria tessile. Di quel periodo, attorno alle pendici della Rovella, si possono ancora trovare i resti di quelle antiche captazioni oggi in disuso.

Per riscoprire quel Cuore Verde, così ricco di storia e di risorse naturali, “Ri-camminiAMO… il nostro Paese”, il programma ideato a livello nazionale da Unpli Pro Loco d’Italia e dalla Rete dei Cammini, ha messo la Rovella e i paesi del suo bacino al centro di una nuova iniziativa. I paesi e le pro loco del Cuore Verde si uniscono per promuovere insieme il territorio e la rete di percorsi, sentieri e cammini, organizzando una serie di eventi in sicurezza che culmineranno nell’edizione 2021 del Winter Brich Trail, con un tracciato ridisegnato proprio allo scopo di valorizzare il patrimonio dei percorsi esistenti. Il primo, Ri-camminiAmo... Bioglio e la Rovella è in programma domenica 11 ottobre. Organizza il Comune con la collaborazione della Pro loco, del Cai di Mosso e il patrocinio di Unpli Biella.

Il programma prevede la partenza della camminata tra le ore 9,30 alle 10,30 dal campo sportivo di Bioglio, con partenze individuali o a piccoli gruppi per evitare assembramenti. Il percorso, circa 9 chilometri con 500 metri di dislivello, tocca molte frazioni di Bioglio e sale fino alla cima del Monte Rovella, 889 m, senza difficoltà particolari.

Si potranno vedere il Santuario di Banchette, il panorama dalla Rovella, il castagno monumentale (ha una circonferenza di 12 metri), il centro di Bioglio con gli affreschi murali, il campanile e la chiesa parrocchiale.

E’ previsto un costo di partecipazione che comprende il sacchetto-ristoro, il dolce e il caffè, il tutto preparato da ristoratori e operatori locali.

Iscrizioni e informazioni via mail a ricamminiamo@libero.it e al telefono al 335 7852310 - 338 6361061, entro venerdì sera 9 ottobre 2020.