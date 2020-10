Processo Ravetti: Chiesti 8 anni di carcere per i due fratelli

Siamo alle ultime battute del processo con rito abbreviato - ancora in corso - a carico dei fratelli Ravetti e che dovrebbe concludersi a breve. Il procuratore della Repubblica Teresa Angela Camelio ha chiesto per Marco Ravetti una condanna a 8 anni; per il fratello Alessandro la richiesta è di 8 anni e tre mesi. I due fratelli non erano presenti in aula. Terminato alle 15 il processo è stato rinviato al 6 ottobre alle 10,30 per le repliche.