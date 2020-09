Motori: Il weekend della ponzonese Rally&Co sull'Isola d'Elba FOTO

Un fantastico risultato per la Scuderia ponzonese Rally & Co nel classico appuntamento settembrino "Rally Isola d'Elba", valido per il campionato italiano ed europeo rally storici. In ottava piazza assoluta nonché primi di classe 2000 e secondi di raggruppamento dietro al vincitore della gara Salvini, è arrivata la coppia formata da Dino Vicario e Marina Frasson (GP foto) a bordo della loro collaudata Ford escort rs. Una gara condotta senza errori con una progressione che li ha visti sempre nella top ten dopo le prime quattro prove speciali. Sfortuna per la gialla ed inconsueta Lotus Elan ed il loro equipaggio Bianco/Casazza costretti al ritiro sulla ps 7 per problemi elettrici. Presente nella consueta veste di navigatore il "folletto di Pray" Alberto Galli, questa volta alle note di Russo (Scuderia rododendri) su una porsche 911 giunti in quel di Capoliveri 38' assoluti. Prossimo appuntamento per le gare storiche al rally di Sanremo in ottobre.