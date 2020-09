Boxe sotto le stelle torna a brillare per la 15esima edizione a Biella Piazzo

L’Asd Boxing Club Biella in stretto accordo con il Comune nelle persone dell’Assessore allo sport Giacomo Moscarola e del Presidente della VI Commissione Corrado Neggia, è riuscita a riportare a Biella e più precisamente nella splendida cornice del Piazzo, lo storico evento "Boxe sotto le Stelle" abbandonato per anni da parte della precedente gestione comunale.

Il primo contatto da parte dell'Asd Boxing Club Biella è stato preso allo Stadio Pozzo, dove grazie al progetto "Corner Sport Green", l’interesse per la Noble art è riemersa ed oltre al progetto già concretizzato di "Boxe sotto le Stelle", si sono aperte altre proposte ed opportunità, una di queste riguarda la possibilità di far tornare la boxe professionistica di alto livello proprio a Biella. La nostra Associazione ha, nel corso degli anni, dato lustro al territorio con atleti di interesse nazionale del calibro di Simone Bagatin, due volte vice campione d’Italia, e Giulia Lamagna campionessa Italiana e due volte medaglia di bronzo ai campionati Europei, oltre ad aver organizzato Stage con campioni Olimpici, organizzato manifestazioni di interesse Internazionale, lavorando nel sociale con l'organizzazione di corsi mirati nelle scuole.

Oggi ci impegniamo ancor di più, con il pieno supporto dell’ Assessorato allo Sport di Biella, credendo fermamente che la collaborazione con gli enti territoriali crei un duplice vantaggio per l’Associazione stessa e per il territorio, come ormai da tempo Asd Boxing Club Biella ha impresso come diktat. "Boxe sotto le stelle" vuole manifestare questa ripartenza e siglare in maniera perentoria una forte collaborazione e coinvolgimento con gli enti statali per far sì che le due realtà navighino e procedano verso la stessa meta, partendo proprio con un evento sportivo di grande valenza sul territorio di Biella, che vedrà coinvolti sia atleti locali che atleti provenienti da altre regioni, fissando così una vera e propria ripartenza dopo il blocco dovuto al Coronavirus.

A completamento di quanto sopra scritto, si vuole sottolineare che la manifestazione vedrà anche coinvolti i piccoli pugili dai 6 agli 11 anni in un mini allenamento pre manifestazione.