Si torna a correre, gare all'Alpe di Mera Trail: presenti anche molti biellesi FOTO

Dopo mesi di lockdown e gare in solitaria, il mondo dei runner è tornato a darsi appuntamento in pista. E precisamente all'Alpe di Mera Trail dove circa 280 partecipanti hanno preso parte alle due gare in programma, da 15 e 21 chilometri e con partenze formate da 20 concorrenti ogni 2 minuti.

Pienamente soddisfatta l'organizzazione dell'evento, svolto in sicurezza e nel rispetto del regolamento Covid che prevedeva: nessun assembramento all'arrivo e alla partenza, uso della mascherina fino ad un attimo prima della partenza e subito dopo l'arrivo, la consegna obbligatoria dell'autocertificazione prima del via e nessun ristoro lungo il percorso e all'arrivo.

Nella 15 km Simone Esposito conquista la vittoria, seguito a ruota da Matteo Cerini e Massimiliano Piantina Barbero; nella femminile, invece, svetta Chiara Iulita, che precede Alessia Minazzi e la biellese Martina Baronio. Nella 21 km, Mattia Bertoncini si aggiudica la posizione più alta a discapito del biellese Alessandro Ferrarotti e di Francesco Nicola. Tra le donne, domina Chiara Giovando; seguono le biellesi Agnese Valz Gen e Susan Ostano.