Contributi per l'affitto anche per il Cossatese, Valle di Mosso e Basso Biellese

Ailoche, Benna, Bioglio, Brusnengo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Gifflenga, Lessona, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Piatto, Portula, Pray, Quaregna Cerreto, Sostegno, Strona, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Villanova Biellese.

Questi sono i Comuni dell'ambito territoriale 13, di cui è capofila Cossato, beneficiari del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte, ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di affitto pagato per le abitazioni negli anni 2019 e 2020.

Il bando, pubblicato sui siti comunali insieme al modulo per presentare la domanda, indica requisiti dei fondi 2019 e 2020, documentazione da allegare alla domanda ed autocertificazione dei requisiti, entità del contributo e modalità di pagamento, casi particolari, controlli e sanzioni.

Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre: i residenti nel Comune di Cossato direttamente in municipio previo appuntamento telefonico chiamando lo 0159893510; gli altri presso il comune di residenza secondo le modalità stabilite dallo stesso oppure a Cossato, sempre previo appuntamento telefonico allo 0159893510.