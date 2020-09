Cavaglià, nuova sede di voto per il referendum sul taglio dei parlamentari

In occasione del referendum confermativo sulctaglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre, i cittadini di Cavaglià voteranno presso la ex sede dell'Istituto Alberghiero sita in via Gersen 16.

La decisione della Giunta Comunale è stata adottata in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero dell'interno al fine di garantire la continuità didattica e il regolare svolgimento delle lezioni alla scuola primaria in via Salino, dove erano collocati in precedenza i seggi elettorali.

Lo spostamento dei seggi non comporta cambio di sezione di voto per i cittadini: da fine agosto, gli incaricati dal Comune stanno provvedendo a consegnare un adesivo da apporre sulla tessera elettorale con l'indicazione della nuova sede di voto.