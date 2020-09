Tatiana Shpilevaya della Rhythmic School a Rimini per gli allenamenti nazionali Allieve e Junior Gold

Si sono conclusi in questi giorni gli allenamenti nazionali che hanno visto in pedana a Rimini i migliori prospetti giovanili della Ritmica italiana. Chiamata a far parte dello staff tecnico, come di consueto, la DT della Rhythmic School Tatiana Shpilevaya.

"Gli allenamenti, svolti nel corso della settimana scorsa, hanno visto impegnate una cinquantina di ginnaste – commenta la tecnica biellese – selezionate dalla DT nazionale fra le migliori atlete delle categorie allieve e junior. È stata una settimana di lavoro intenso e proficuo per tutto il gruppo che oltre a migliorare la tecnica individuale ha permesso nuovamente alle ginnaste di vivere momenti di socializzazione e tornare a cementare amicizie personali che possono essere vissute solo in presenza, con la condivisione della fatica comune e della reciproca soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. Ora però è tempo di pensare alle atlete biellesi – conclude Shpilevaya – visto che da lunedì 7 settembre ripartiranno i corsi della Rhythmic School presso il palasport di Candelo".