Il basket femminile esulta: la bonprix Bfb promossa in serie B

Non è una promozione sul campo, visto che il Covid aveva interrotto il campionato con la squadra laniera ben piazzata in zona playoff. Arriva comunque la promozione d'ufficio, con richiesta avanzata direttamente dalla Federazione. Forse non avrebbero vinto il campionato, visto che la corazzata Teen Torino è dominatrice assoluta da diversi anni. Ma la corsa stoppata in semifinale l'anno precedente proprio dalle torinesi, che però non hanno impedito alle biellesi di alzare la Coppa Piemonte e, soprattutto, la sfida casalinga di gennaio con le forti avversarie del capoluogo regionale, dove Biella è stata capace, unica squadra, di far tremare le indiscusse campionesse avversarie, hanno convinto gli Organi centrali a prendere in considerazione il salto di qualità.

Il Direttivo del Basket Femminile Biellese, dopo lunghi confronti, sostenuti anche dal main sponsor bonprix, hanno deciso di provare questa nuova avventura. Dopo aver avanzato richiesta la vigilia del raduno fissato per venerdì 4 settembre, finalmente l'ufficialità. La dirigenza biellese aveva già lavorato in previsione di un accoglimento, cercando di rafforzare e riorganizzare la prima squadra, mantenendo comunque lo "zoccolo duro" delle ragazze della serie C.

E' stato creato un mix di esperienza e ragazze che militano anche nelle giovanili, con un'età media intorno ai 20 anni. L'orgoglio della dirigenza traspare anche dal fatto che quasi tutte le ragazze sono di origine biellese, cresciute nel vivaio Bfb, e che hanno dimostrato negli anni una crescita straordinaria. E proprio sulle qualità delle ragazze che si basa la fiducia della società, sapendo che la Serie B, rispetto alla C, è subito molto più impegnativa. L'obiettivo per la prossima stagione è quello di rimanere in Serie B, anche se la concorrenza è agguerrita.

Oltre alla solita Teen Torino, Castelnuovo, Pasta, Lapolismile, Cuneo e Moncalieri non sono squadre facili da affrontare, sapendo poi che le tre liguri, Lavagna, Pegli e Savona, sono da sempre squadre ben attrezzate.Il campionato inizierà il 15 novembre. Le prime quattro andranno ai playoff e le ultime quattro ai playout. Ad inizio maggio verranno decretate promozioni e retrocessioni. Antipasto del campionato la Coppa Piemonte che scatterà l'11 ottobre quando la bonprix BFB incontrerà Lapolismile Torino