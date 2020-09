Al via ai corsi di pattinaggio Bi Roller nel Biellese e non solo

Il 2020 è un anno speciale sotto tutti i punti di vista e noi di Bi Roller dopo le brevissime vacanze, visto che durante l'estate abbiamo recuperato tutti i corsi persi nelle settimane di Covid, abbiamo deciso di crederci sempre di piu' e ricominceremo alla grande, con nuove idee e tanti entusiasmanti progetti. Vi aspettiamo agli open day di Zumaglia domenica 6 settembre dalle 14 e a Tavagnasco sabato 12 settembre dalle 10,30.

I corsi ripartono il 14 settembre e proseguiranno fino a fine maggio; poi durante l’estate, come ogni anno, ci sposteremo nei centri estivi: corsi di pattinaggio, fitness sui pattini, avviamento all’hockey e agonismo di pattinaggio corsa dagli 8 anni.

Quest’anno ecco il programma: Lunedì 18/19 a Cavaglià Martedì a Biella, alla palestra della Piscina Rivetti: 16,45/17,45 corso base; 17,45/18,45 preagonismo e basi hockey per chi sa già pattinare Mercoledì a Zumaglia, presso la palestra del paese: 16/17,30 doposcuola ludico sportivo per i bambini della scuola materna; dalle 17,30/18,30 corso base di pattinaggio per tutti Giovedì a Sagliano Micca, al Polivalente: 18/19 corso di pattinaggio Venerdì a Biella, alla palestra della Piscina Rivetti: 18,30/20 fitness sui pattini Sabato mattina 11/13 a Tavagnasco, presso la palestra del centro sportivo E poi saremo anche a Vigliano e in qualche altra palestra biellese. Volete un corso di pattinaggio nel vostro Comune? Chiamateci e ve lo porteremo. Per info 3755641117