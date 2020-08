L'aeroplanino torna a volare su Biella: Andrea Niccolai nuovo assistant coach

Per Niccolair si tratta di un ritorno in rossoblù: fu lui la ciliegina sulla torta della Lauretana Biella 2001/02 che si apprestava a vivere la sua prima stagione nel massimo campionato italiano. Le sue esultanze con l'aeroplanino sono ancora negli occhi di tutti i tifosi biellesi in una stagione dove i suoi canestri furono decisivi per mantenere la categoria.

È coach Iacopo Squarcina a dare il benvenuto a coach Niccolai: "Andrea risponde perfettamente a tutte le caratteristiche che cercavamo, una figura di senior assistant con personalità ed esperienza. In più è stato un grande giocatore, un qualcosa che sarà certamente utile nei rapporti con i ragazzi, ed è già stato un idolo dei nostri tifosi. E' una persona aperta al dialogo, sempre pronta a chiedere, consigliare e confrontarsi. Non abbiamo avuto nessun dubbio, come per Alessandro Pogliaghi siamo felici di averlo con noi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare".

Andrea Niccolai non nasconde la sua soddisfazione per il ritorno in rossoblù: "È un grande orgoglio tornare a far parte della famiglia di Pallacanestro Biella. Arrivo in una società strutturata ed organizzata che per professionalità, tradizione e tifoseria è da serie A. Quando Marco mi ha proposto di entrare a far parte dello staff ho subito sentito che sarebbe stata la scelta giusta. Sono entusiasta di poter dare una mano ed un contributo di esperienza a Iacopo ed a tutti i ragazzi per crescere e migliorare tutti insieme".