Tennis, la biellese Alessia Sbrana è campionessa regionale. Battuta Elisa Casella 6-3, 6-2

E’ il tennis che fa sognare, cuore, passione e determinazione per incoronare campionessa Regionale Alessia Sbrana, 12 anni di Biella, segni particolari: occhi celesti ed un sorriso travolgente. Il suo talento sportivo è stato speso sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Pinerolo, nel torneo di qualificazione ai campionati italiani in una cornice organizzativa perfetta, avendo ragione in finale dell’amica e bravissima Elisa Casella del CT Borgaro con il punteggio di 6-3, 6-2.

Alessia è accompagnata dal suo allenatore Maestro Alessio Loglisci e si allena presso il Centro Sportivo Alba Marina sede del Circolo Tennis Biella in Valdengo. Tra i due, da diversi anni, si è instaurato un rapporto sportivo magico alimentato di genuina personalità per una perfetta intesa di scopo quale quella della crescita sportiva agonistica basata in primis da disciplina, sacrificio al lavoro e relazioni umane funzionali. Detta finale è spettacolo per la qualità di gioco espressa da due atlete amiche che si conoscono fin da bambine ed avversarie innumerevoli volte in una cornice di pubblico sempre più numeroso ad apprezzare un bel tennis di carattere.

Alessia fin dai primi game dimostra determinazione e si porta immediatamente avanti con il punteggio di 3-0. La sua avversaria entra in partita ed il ritmo di scambi prende la direzione di consistenza, tattica ed incisività. Se ne avvantaggia Casella che riporta il punteggio su 3-3. Spende maggiore equilibrio tattico/mentale, ritmo di gioco elevato ed onore ad entrambe le atlete per atteggiamento in campo, ma il punteggio pende in favore di Alessia che vince il primo set 6-3.

Il secondo set è evidente il desiderio di non mollare ed il punteggio giunge 2 pari. Alessia è in “palla” e si vede. Il suo gioco è forte espressione agonistica percepita quale motivazione ed intuitiva genuità tattica per applicare le “armi” costruite in ore ed ore sui campi di allenamento dal Suo Maestro Alessio Loglisci. Il punteggio finale ci dice che Alessia Sbrana è Campionessa Regionale categoria Under 12 F e qualificata ai Campionati Italiani.