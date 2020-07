Edilnol Pallacanestro Biella "scommette" sull'ala serba Lazar Lugic

Basketmercato rossoblù in fermento. La società ha appena ufficializzato l'accordo don il serbo ex Pizzighettone, Lugic. Ecco la nota del club.

"Edilnol Pallacanestro Biella è lieta di annunciare l'ingaggio per la stagione 2020/21 di Lazar Lugic, ala di nazionalità serba nelle ultime due stagioni in forza al Basket Team 1995 Pizzighettone. Nato a Belgrado il 5 maggio 1998, Lukic viene notato appena dodicenne dagli osservatori del Partizan di Belgrado che gli concedono una chance prima di girarlo allo Sloga Kraljevo, la prima formazione di un gigante della pallacanestro serba come Vlade Divac. Nel 2015 l'approdo in Italia ad Alto Tebino seguita dalle esperienze a Lumezzane, Piadena e Pizzighettone.

Ala di 206 centimetri per 100 chilogrammi, Lugic ha dimostrato di essere un prospetto estremamente interessante nel campionato di C Gold e ora è pronto a questa nuova avventura che gli consentirà di confrontarsi con la realtà di A2 nel roster di coach Paolo Galbiati.Proprio coach Galbiati ci presenta il neo acquisto rossoblù: "Conosco Lazar da tanti anni e l'ho seguito con molta attenzione per tutto il suo cammino giovanile. Ha fatto un percorso molto serio, trovando allenatori molto bravi che gli hanno insegnato a fare l'esterno, il ruolo che dovrà ricorprire per tutto il resto della sua carriera.

Lugic è una scommessa-non scommessa, nel senso che lo abbiamo studiato a fondo, prendendo moltissime informazioni su di lui. Ha ampissimi margini di miglioramento e dovrà essere bravo ad adattarsi a un doppio salto. Tecnicamente è un'ala moderna con braccia lunghissime, sa fare molto cose in attacco, può giocare pick and roll e ha un buon raggio di tiro. In difesa ha un'ottima base e contiamo che possa migliorare ancora molto".