Alcune cose da sapere sulle lampade da terra

Per la loro facilità di installazione e il loro aspetto decorativo, le lampade da terra sono l'illuminazione preferita nelle abitazioni! La lampada da terra è ideale per illuminare un luogo specifico in una stanza o anche per portare quel tocco decorativo e originale che cambierà tutto nell'atmosfera della stanza. La lampada da terra è progettata secondo lo stesso principio della lampada da tavolo e si distingue per l'altezza. Infatti, come indica il nome, la lampada da tavolo è progettata per essere posizionata su un mobile, come una cassettiera, una credenza o persino un comodino. La lampada da terra è progettata per essere posizionata sul pavimento. Generalmente, una lampada da tavolo non supererà i 70 cm di altezza e parleremo di una lampada da terra dal momento in cui l'apparecchio andrà oltre i 70 cm di altezza. In una casa non ci sono mai due ambienti perfettamente uguali ed è il motivo per cui le lampade da terra sono molto spesso posizionate in diversi punti, il che consente loro di adattarsi alle esigenze specifiche di qualsiasi stanza. Ecco qui di seguito alcune peculiarità di questo genere di lampade reperite sul catalogo online di Mazzola Luce.





Dove e perché installare una lampada da terra?

A lungo destinate all'illuminazione del soggiorno, e più precisamente all'angolo relax e lettura vicino alla poltrona o al divano, le lampade da terra per interni sono ora disponibili in quasi tutti gli ambienti della casa! Nel soggiorno, la lampada da terra rimane l'apparecchio preferito per l'illuminazione d'atmosfera: vicino al divano o in un angolo della stanza, la lampada da terra è spesso dotata di una luce da lettura e dimmerabile. Serve anche come elemento decorativo: stile moderno o addirittura classico, ce n'è per tutti i gusti! Nell'ingresso e nel corridoio, la lampada da terra offre una buona illuminazione per vestirsi o indossare le scarpe. Ti consigliamo di scegliere una lampada da terra con un interruttore a pedale per l'ingresso per rendere più facile l'accensione della luce di notte se entri con le braccia cariche! In ufficio, la lampada da terra ti fornirà un'illuminazione potente e di qualità.





Quali sono le diverse forme di lampade da terra?

La classica lampada da terra è composta spesso da un piede e un paralume, ma la si può trovare anche stilizzata con cavalletto a treppiedi e naturalmente un paralume rivestito in tessuto di diversi colori. Questo genere di lampada è molto facile da usare. Basta metterla sul pavimento e collegarla per godere di un'illuminazione d'atmosfera piacevole e calda. Come dicevamo prima la lampada è costituita spesso da una base in legno o metallo e un paralume in tessuto e si adatta a qualsiasi interno e può essere installata in qualsiasi luogo. Sullo stesso genere si può optare anche per un modello dal design moderno con struttura interamente in metallo e la forma di una classica lampada da scrivania, ma molto più grande e alta e con la possibilità di orientare il fascio di luce direttamente sul divano e in alcuni casi anche su un tavolino. Questo genere di lampada da terra può essere realizzata in diverse colorazioni.





Lampada da terra di design a cerchi

Se cercate invece qualcosa di più moderno e innovativo una piantana da terra composta da cerchi luminosi e accensione a pedale darà un tocco esclusivo ai vostri ambienti minimalisti. La luce diffusa dai cerchi potrà variare di intensità, donando alla stanza un effetto speciale. Questo modello è realizzato in metallo ed è disponibile nei colori bianco opaco o nero opaco.





Lampada da terra ad arco

Il piede arcuato in metallo bianco ed un braccio sottile in alluminio tubolare sempre ad arco, consentiranno a questo modello di illuminare perfettamente dall'alto un divano o una poltrona. L'effetto scenico è comunque garantito: la lampada da terra ad arco è di tendenza e il suo design sublimerà i tuoi interni!





Lampada da terra dalla forma allungata elicoidale

Per regalarti la giusta atmosfera per ogni occasione questo ultimo modello dalla forma allungata elicoidale ti saprà stupire andando ad illuminare solo alcuni spazi dei tuoi ambienti. Grazie alla sua struttura realizzata in metallo e materiale plastico donerà un tocco avveniristico alla tua abitazione. Il modello è disponibile in diversi colori.