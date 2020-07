Pray, al via lavori per posa fibra ottica. Ripristinata la strada del Guarnero per Crevacuore

Serie di interventi nel comune di Pray. Da alcuni giorni, sono in corso i lavori per la posa della rete a banda ultralarga in fibra ottica. A darne comunicazione il sindaco Gian Matteo Passuello sui canali social del Comune: “Il concessionario Open Fiber è attivo con diverse squadre per la posa di cavi interrato e per via aerea sfruttando le linee Telecom e Enel, che raggiungerà tutti i centri abitati di Pray. I lavori sono iniziati in destra Sessera verso Flecchia e proseguiranno per il rimanente territorio comunale. Non risulta ancora noto quando la nuova rete sarà resa funzionante e disponibile nelle abitazioni e nelle attività commerciali, artigianali e industriali del paese”.

Novità anche dalla frazione Pianceri Alto, lungo la strada del Guarnero per Crevacuore. “Uno splendido intervento di ripristino della vecchia strada sterrata è stato effettuato con la collaborazione degli operai Forestali della regione Piemonte coordinati dalla responsabile Cinzia Piccioni a cui vanno i nostri ringraziamenti – sottolinea il primo cittadino - Ora la strada è fruibile per passeggiate a piedi e in bicicletta nonché per raggiungere Crevacuore in caso di bisogno”.