Il tour virtuale del M5S "Riparte l'Italia" fa tappa in Piemonte

Il tour virtuale “Riparte l’Italia”, organizzato dal MoVimento 5 Stelle fa tappa lunedì sera alle 20.30 in Piemonte. Fin quando saremo costretti al distanziamento sociale, l'unico modo per incontrarsi con i cittadini è il web. Per questo la diretta dell'incontro è trasmessa sulla pagina facebook del movimento e tutti gli ospiti intervengono in call conference. Si parlerà con ospiti, quasi tutti piemontesi di nascita o di adozione, di questioni nazionali e locali, dai provvedimenti del governo in materia economica alla scuola, dalla sanità alla pubblica amministrazione. Tutti gli ospiti risponderanno a domande dei cittadini.

L’incontro sarà coordinato da Paola Taverna e Danilo Toninelli. Gli ospiti della tappa piemontese saranno i ministri Lucia Azzolina e Fabiana Dadone; la sottosegretaria all’Economia Laura Castelli; la sindaca di Torino Chiara Appendino; il capogruppo del MoVimento alla Camera Davide Crippa; il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (unico non piemontese); la presidente della Commissione Lavoro al Senato Susy Matrisciano, l’europarlamentare Tiziana Beghin; i parlamentari Luca Carabetta, Elisa Pirro, Celeste D’Arrando, Alberto Airola, il capogruppo del MoVimento in consiglio regionale Sean Sacco e i sindaci di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, di Pinerolo, Luca Salvai e di San Mauro Torinese Mauro Bongiovanni.