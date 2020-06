Golf Club Cavaglià, dopo il lockdown riprendono le gare: meteo fantastico e prime premiazioni

La stagione agonistica non poteva riprendere meglio al Golf Club Cavaglià. Meteo fantastico e tanti partecipanti (sabato una settantina, domenica quasi cento) hanno animato le prime due gare post lockdown. A rendere ancora tutto più semplice venerdì sera era arrivata anche la notizia dell’ammorbidimento delle norme covid applicate al golf, che dallo scorso weekend hanno permesso di rimettere i rastrelli nei bunker e consentito ai giocatori di gestire le aste delle bandiere. Sabato si è disputato lo storico Trofeo Monterosa (singola, Stableford, 2 categorie) che ha visto il successo di Massimo Marè (1° lordo con 31).

I premiati in prima categoria 1° netto Giovanni Nicoletti (35 punti), 2° netto Patrizio Ubezio (35) e 3° netto Sandro Pasi (35). In seconda categoria 1° netto Cristiano Bongianino (45), 2° netto Pietro Foscale (44) e 3° netto Alessandro Ferrero (41), 1° Ladies Giulia Meggiorin (40).Domenica si svolto l'evento “Golf Samba Ricordando Frank” dedicato a Franco Ceresa socio del club prematuramente scomparso lo scorso anno. La vittoria nella louisiana a 4 (18 buche, medal) con lo straordinario score di di 53 lordo (-15) è andata alla squadra composta da Massimo Marè, Roberto Revel, Silvia Malinverni e Pino Gaeta. Al 2° posto lordo, malgrado un eagle alla buca 18, il Presidente del club Paolo Schellino in team con Gianni Massaglia, Luigi Pautasso e Stefano Pastore con 57.

Primo netto con 52 per Enrico Boscono, Luigi Ruggiero, Monica Casalino e Paolo Maza seguiti con 53 da Alessandro Cafagno, Filippo Peretti Cucchi, Tommaso Zugnino e Carlo Cinotto.Martedì a Cavaglià si è chiuso il trittico di prove con il circuito Hd Golf (singola 18 buche, Stableford, 3 categorie) che ha visto come premiati in 1 a categoria: 1° lordo Alberto Borre Aosta punti 34, 1° netto Giorgio Andrigo Cavaglià 38, 2° netto Paolo Brusa Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Claudio Simeone Green Club 35, 2° Netto Luigi Ruggiero Cavaglià 35. 3a categoria: 1° Netto Andrea Sogno Valin Cavaglià 44, 2° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 39. 1° Ladies Gianna Doati Cavaglià 38, 1° Seniores Daniele Tonso Cavaglià 36. Doppio appuntamento nel weekend. Sabato si giocherà la tappa del circuito The Players (gara singola, 18 buche Stableford, 3 categorie).

Domenica c’è in programma il Trofeo Dab (gara singola, 18 buche Stableford, 3 categorie) valido come match interclub di andata con il Golf Club Gressoney. “Il golf è lo sport ideale per stare all'aria aperta, venite a provarlo domenica prossima 28 giugno al Golf Club Cavaglià nel primo Open Day stagionale”, è questo l'invito che proviene dal circolo biellese rivolto a tutte le persone desiderose di scoprire dal vivo una delle discipline regine dell'outdoor. Nel pomeriggio dalle 16 alle 18 è prevista una dimostrazione con prova gratuita per tutti gli interessati che si presenteranno in via Santhià 75 (statale che collega Cavaglià a Santhià) sede del club (info 0161/966771).