Team Sport Coaching, nuovo appuntamento web con il Città di Cossato

Il Città di Cossato in collaborazione con l'esperto di Psicologia dello Sport e docente Figc Silvetti organizza per domani, sabato 6 giugno, alle 17, un incontro formativo online sulla piattaforma Zoom. L'evento, gratuito e dedicato ai giocatori, allenatori, dirigenti e genitori di tutte le società, avrà come titolo “Team Sport Coaching: quando la formazione in gruppo si rivela strumento di crescita societaria ed evoluzione agonistica per gli atleti”.

“In qualunque contesto sportivo, ed a maggior ragione in ambito giovanile e dilettantistico, il processo che caratterizza la formazione in gruppo degli operatori sportivi, siano essi allenatori oppure dirigenti sportivi, determina condizioni relazionali e consapevolezze tali nei partecipanti da incidere positivamente sull’evoluzione organizzativa e filosofica della Società sportiva, sulle performance agonistiche dei suoi atleti e sull’atteggiamento dei loro genitori al seguito – spiegano gli organizzatori – L'appuntamento è condotto da Mario Silvetti, psicoterapeuta della Gestalt, esperto in Psicologia dello Sport, Gestalt Sport Coach in collaborazione con Luca Contiero, Esperto di Comunicazione e Allenatore di calcio UEFA B. Per partecipare è necessario iscriversi via WhatsApp al numero 3346267701, scrivendo semplicemente il nome e cognome”.