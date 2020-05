In riferimento all’udienza odierna presso il Tribunale di Biella relativa al forno crematorio giusto ricorso avanzato dalla ditta So.Cre.Bi. srl. contro l’Amministrazione comunale di Biella, ex art.700 del codice di procedura civile, il Giudice ha concesso un termine alle parti per la produzione di memorie e documenti, riservandosi all’esito di decidere sulla prosecuzione del giudizio.

Il Sindaco Claudio Corradino dichiara: “Siamo in attesa delle decisioni che assumerà il Giudice”.