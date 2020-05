Pettinengo piange la scomparsa di Franco Tarroni. Aveva 65 anni

Quattro settimane fa era mancata mamma Varilde Pregnolato, l'11 maggio vola in cielo con lei anche il figlio. E' deceduto Franco Tarroni, aveva 65 anni e tutti a Pettinengo lo conoscevano, così come la sua grande famiglia sparsa nel Biellese. Era impresario edile, da sempre, e per tanti anni ha lavorato nel volontariato come socio fondatore de Il Prato del Sole, associazione della sua frazione di residenza. Così come mamma Varilde.

Franco lascia nel dolore la moglie Patrizia Limiti, sempre accanto a lui negli ultimi anni, la figlia Sara, il nipote Cristian con Silvia e la piccola Gabriella. "Sarai la sola stella che brillerà per me" scrive in un post la figlia Sara. Ma il ricordo di Franco rifletterà in tanti altri cuori. La benedizione, in forma strettamente privata, avverrà al cimitero della frazione San Francesco di Pettinengo.