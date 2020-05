Fase 2 Coronavirus - Tornano le truffe agli anziani: si finge dipendente Cordar e raggira una 85enne

Allentato il lockdown per l'emergenza Covid 19, dopo mesi di silenzio, tornano a colpire i truffatori ai danni degli anziani. Nel tardo pomeriggio dl ieri, nelle vicinanze dl Gaglianico, un uomo dl circa 50 anni si è presentato alla porta dl un'anziana donna e fingendosi dipendente dell'acquedotto, conquistando la fiducia della sua vittima. Le ha fatto credere dl dover procedere ad un accurato controllo per verificare che non ci fossero perdite dl acqua in casa.

Una volta entrato con vari giri dl parole l'ha convinta ad aprire la cassaforte e in un momento dl distrazione ha arraffato quello che c'era all'interno per poi fuggire. La donna, dl 85 anni, originaria del capoluogo, era ancora confusa sull'accaduto quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia dl Biella, che stanno ora indagando per risalire al responsabile.