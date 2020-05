Biella, perde il controllo dell'auto, urta tre veicoli in sosta e si allontana in contromano

Ha colpito con la sua auto tre macchine parcheggiate regolarmente e poi si è allontanata in contromano. La protagonista dell'incidente è una biellese che al volante della sua Audi A3, ieri sera, probabilmente per una disattenzione all'altezza di in via Trieste a Biella, ha perso il controllo del suo veicolo ed è andata a urtare tre auto in sosta.

Poi, forse in preda al panico, si è allontanata viaggiando in contromano nella stessa via. Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno acconsentito di rintracciare la Audi A3 e risalire al proprietario. La conducente è stata così sanzionata.