Fondo sostegno alla locazione, Caucino: "Aiutiamo il più possibile chi è meno garantito"

“Da cinque anni in Piemonte la procedura di sostegno alla locazione a canone libero era bloccata, perché non finanziata a livello nazionale. Oggi abbiamo approvato, in videoconferenza di Giunta, la mia proposta di allocare una disponibilità finanziaria di circa 3,6 milioni di euro per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”. Queste le parole di Chiara Caucino, assessore alle Politiche abitative.

“Un’operazione – precisa l’assessore – che permetterà di sostenere in modo concreto i piemontesi nel difficile percorso che si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi. Due i criteri per poter accedere: il valore del reddito attestato dall’Isee 2020 pari al doppio della pensione minima Inps per l’anno 2019 e l’incidenza del canone di locazione superiore al 28 per cento sul reddito complessivo. Ipotizziamo di poter raggiungere circa ottomila nuclei di affitti privati”, sottolinea Caucino.

La Misura è potenzialmente rivolta a tutti i cittadini piemontesi ed è pertanto necessario avvalersi della rete dei Comuni capofila, per agevolare la possibilità di accesso a tutti i richiedenti. “I nostri concittadini – conclude l’assessore - devono sentire vicina l’Istituzione regionale nella battaglia che tutti insieme dobbiamo combattere e tutti insieme possiamo vincere”.