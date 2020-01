Biella: Scontro tra auto alla rotonda di Corso San Maurizio, traffico rallentato

Foto di C. Ciccarelli

Traffico rallentato alla rotonda di Corso San Maurizio a Biella per un incidente avvenuto poco prima delle 12 di oggi, 6 gennaio. Coinvolte due auto che si sono scontrate lungo la strada che conduce al rotonda dell'ex Mercatone Uno. Dai primi riscontri, non sembrano esserci feriti. Sul posto, gli agenti della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.