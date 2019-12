Fiat 500 in fiamme nella notte a Salussola

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio che ha distrutto una Fiat 500 parcheggiata in via Buronzo, nel territorio di Salussola. A lanciare l’allarme un passante che si è accorto, poco dopo le 23.30 di ieri sera, sabato 30 novembre, della situazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, in breve tempo, hanno avuto la meglio sulle fiamme. L’auto è andata completamente distrutta ma fortunatamente non vi era nessuno alla guida. Indagano i carabinieri.