Biella, perde la testa e devasta il Penny Market di viale Macallè. E scatta la bagarre sui social

Una crisi di nervi potrebbe essere la causa che ha portato un uomo tra i 25 e 30 anni di nazionalità extracomunitaria a devastare il Penny Market di viale Macallè a Biella, poco prima delle 18 di venerdì 8 novembre. In pochi minuti si è scatenato il caos, raccontano sui social alcuni cittadini presenti, con persone che scappavano e lo stesso personale spaventato. Impotenti, i dipendenti del supermercato hanno allertato i carabinieri che nel giro di pochi minuti sono arrivati e hanno bloccato l'uomo.

Una volta immobilizzato e riportato alla calma, è stato visitato dai sanitari del 118. Non sono mancate sul suo profilo social, le puntualizzazioni del vice sindaco Giacomo Moscarola: "E questa sera un extracomunitario ha deciso di devastare il Penny di Viale Macallè a Biella. Queste sono le risorse tanto care alla sinistra. Un grazie alle forze di polizia che sono immediatamente intervenute".

Si scatena la bagarre sui social e a rispondere prontamente al vice sindaco è Manuela Mazza (Pd): "No caro vicesindaco. Queste non sono le risorse care alla sinistra. Anche la sinistra vuole la legalità e la sicurezza. La sinistra è formata da tanta gente perbene che semplicemente distingue le persone in delinquenti e non delinquenti e non in italiani e non italiani".