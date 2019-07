Divertimento e passione alla festa di Re/Max Unit a Biella FOTOGALLERY

Nella serata di giovedì 4 luglio Re/Max Unit ha nuovamente aperto le porte dell’agenzia con un evento aperto a tutti, che si è svolto all’interno del cortile, allestito per l’occasione. Musica, champagne e convivialità hanno creato momenti ludici e di condivisione di idee e progetti per il futuro.

“Mi ritengo soddisfatto dei risultati ottenuti fino ad oggi - commenta Daniele Furia, titolare dell’azienda - stiamo andando nella giusta direzione. Sono proiettato verso gli obiettivi futuri per perseguire uno sviluppo aziendale efficace e alla crescita che dovrà esserci grazie all’impegno, alla formazione continua e al recruiting di nuovi consulenti per ampliare il nostro organico.

Con questa festa ho voluto celebrare i miei collaboratori e le mie collaboratrici, che mettono la mia stessa passione nel lavoro, ringraziare i nostri clienti per la fiducia accordataci e diffondere il concetto di collaborazione tra agenti immobiliari. È con orgoglio e soddisfazione che ringrazio tutti coloro che hanno reso grande, con la loro presenza, questo evento.”

RE/MAX è un gruppo immobiliare presente in 110 Nazioni al mondo. In Italia, dal 1996, vanta più di 400 agenzie e 3500 agenti. È stata riconosciuta da Great Place to Work® come una delle 10 migliori aziende in Italia in cui lavorare.

“Le persone sono la forza e il valore di un’azienda - continua Daniele Furia - per questo investiamo nella formazione dei nostri agenti e nella promozione del brand”.

Il nuovo obiettivo di RE/MAX è quello di migliorare la “customer experience”, ovvero il tratto umano con il cliente, e raggiungere “l’innovazione digitale”, strumento per essere sempre più competitivi ma anche trasparenti con i propri clienti. L’azienda è costruita su fiducia, qualità e collaborazione. Il risultato è l’applicazione dell’affermazione “il concetto del singolo contribuisce a guidare il successo di tutti gli altri”. La collaborazione è parte integrante del concetto che RE/MAX ha dell’intermediazione immobiliare. “Essere colleghi e non concorrenti - conclude Furia - è un altro grande motto per contraddistinguersi”.

RE/MAX UNIT nel Biellese

Il titolare Daniele Furia, da ventun anni nel settore immobiliare, nel 2016 ha portato la “mongolfiera” di RE/MAX a Biella, creando il centro di mediazione immobiliare più grande di tutta la provincia, ubicato in una delle zone più centrali della città, con un team di oltre venticinque professionisti ed un’ampia sede dislocata su due piani, un elegante show room di ricevimento al piano inferiore e gli uffici operativi attrezzati di supporti tecnologici adeguati al piano superiore.

L’azienda “UNIT” di Daniele Furia rappresenta la fase di sviluppo RE/MAX nel Biellese.