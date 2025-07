PMI innovativa e carbon‑smart: Tialpi trasforma i pannelli fotovoltaici a fine vita in materie prime di alta gamma FOTO e VIDEO

TIALPI S.R.L. è una PMI INNOVATIVA, certificata ISO 9001 e 14001 per la qualità e l’ambiente, specializzata nella realizzazione dell’impiantistica per il riciclo del fotovoltaico.

Il core business è lo sviluppo tecnologico, che coniuga innovazione e sostenibilità ambientale.

Tialpi è l’unica azienda in Italia ad ottenere vetro di alta qualità con certificazione “End of Waste per produrre vetro extra-clear” dal riciclo di pannelli fotovoltaici a fine vita, destinato a produzioni di alta gamma.

Il vetro è riciclabile all’infinito e, una volta recuperato, può rinascere senza perdita di materia o decadimento qualitativo, a meno di contaminazioni significative.

Sono in molti a recuperare il vetro dai pannelli fotovoltaici dismessi, ma si tratta spesso di materiale inquinato dal silicio e per questo impiegabile come prodotto di bassa gamma, come inerte o in ceramica. Un’alternativa c’è ed è quella che stiamo portando avanti in Tialpi, a Mottalciata.

La certificazione End of Waste del vetro recuperato dai pannelli fotovoltaici è finalizzata al reimpiego della materia prima nell’industria del vetro cavo e piano extra-chiaro, per la produzione di contenitori in vetro per cosmetica, profumeria, super alcolici.

Grazie alla macchina “Glass Detacher”, brevettata nel 2015, Tialpi è in grado di ottenere dai pannelli fotovoltaici un vetro EoW extra-chiaro di prima qualità, attraverso un primo riscaldamento tramite lampade a infrarossi a diverse lunghezze d’onda e il successivo distacco tramite coltello vibrante, che riesce a separare il vetro dal silicio, recuperato a parte in un unico sandwich composto da wafer di silicio e backsheet plastico.

Tialpi ha realizzato nel 2022 a Mottalciata (Bi) un impianto di recupero di pannelli fotovoltaici a fine vita completamente automatizzato e interamente brevettato, in grado di trattare 30 pannelli/ora separando quattro prodotti principali: junction box, cavi di rame, profili di alluminio e vetro. Questi componenti rappresentano circa l’80 per cento del peso del pannello fotovoltaico. L’impianto rappresenta la prima fase del cosiddetto “Progetto Frelp by Sun” (Full Recovery End of Life Photovoltaic BY the Energy of the Sun) che si propone come obiettivo il recupero integrale dei pannelli fotovoltaici a fine vita, attraverso quattro fasi e utilizzando l’energia del sole per l’autosostentamento.

La prima fase, con il recupero delle materie prime principali, è già a regime. La seconda, che consentirebbe di recuperare il 100 per cento in peso dei componenti, è in programma per quest’anno. Per la terza (valorizzare ulteriormente il silicio per raggiungere una purezza del 98 per cento) e la quarta (estrarre anche l’argento), in fase di studio a livello sperimentale, occorrerà aspettare il 2026.

Grazie alla forte componente tecnologica, legata a tematiche di sostenibilità sempre più centrali nella vita di tutti i giorni, Tialpi, azienda certificata Iso 9001:2015 e Iso 14001:2015, con Frelp by Sun ha vinto il concorso Best Performer dell’economia circolare 2020/21 nella categoria PMI promosso da Confindustria, il contest MakeITcircular 2022 a Rome Maker Faire e il Premio Impresa Ambiente 2022 nella categoria “Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile”. Inoltre TIALPI è stata inserita nel 2025 tra le startup e PMI Innovative di “Reach The Goals”, il nuovo report di Cariplo Factory dedicato alle realtà italiane innovative che operano nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Il report è uno strumento pensato per far conoscere e valorizzare soluzioni, idee e progettualità innovative in grado di contribuire all’avanzamento verso gli Obiettivi previsti dall’Agenda 2030.

Per maggiori dettagli, scarica la presentazione dettagliata, al seguente LINK