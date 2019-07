Furto di oro e denaro in un alloggio di Mottalciata

E' rimasto fuori dalla sua abitazione dalle 12 alle 20,30 di ieri 30 giugno. Al suo ritorno, ad attenderlo, la visita inaspettata dei ladri. Al 39enne, residente in via Colombo a Mottalciata, non è rimasto che allertare i carabinieri. Rubati diversi monili in oro e 80 auro in contanti. Danni nel complessivo ancora da quantificare e indagini affidate ai militari.