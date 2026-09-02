Piano Housing, Cameroni sui nuovi posti letto in Piemonte: “Piemonte sempre più attrattivo per chi vuole studiare”

«Poter scegliere l’Università in cui costruire il proprio futuro non può dipendere dalla possibilità della propria famiglia di sostenere il costo di una stanza. Per questo i 6.771 nuovi posti letto previsti in Piemonte sono una notizia importante, prima di tutto per i nostri ragazzi e per le loro famiglie». Lo dichiara l’assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte Daniela Cameroni, commentando i dati diffusi dal MUR sul Piano Housing.

«2.940 nuovi posti già disponibili e altri 3.831 in arrivo nel 2027 sono un passo avanti che rende il Piemonte ancora più accogliente e attrattivo per chi sceglie di studiare nel nostro territorio. La Regione Piemonte continuerà a fare la sua parte attraverso EDISU e le politiche per il diritto allo studio, lavorando insieme al Governo per dare sempre più opportunità ai nostri giovani. Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini per aver creduto e investito con forza in questa direzione. Il talento di un ragazzo deve poter andare lontano, senza essere frenato dalle condizioni economiche di partenza: è questa la libertà di scelta che vogliamo garantire» conclude Cameroni.