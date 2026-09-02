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Video | 02 settembre 2026, 19:26

Venezia 83, il ministro Giuli sul red carpet con i colori della Palestina

Venezia 83, il ministro Giuli sul red carpet con i colori della Palestina

(Adnkronos) - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, per il secondo anno di seguito, è arrivato su red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con i colori della Palestina: pochette rossa e verde e una spilla verde sul bavero. Secondo fonti ben informate interpellate dall'Adnkronos, si tratterebbe di un omaggio voluto. Sul tappeto rosso della Mostra anche il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, la sottosegretaria al Ministero della cultura Lucia Borgonzoni, il Presidente di Cinecittà Antonio Saccone e l'AD Manuela Cacciamani. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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