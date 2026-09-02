Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet

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(Adnkronos) - Hanno aperto il red carpet della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia i due conduttori della kermesse, Greta Scarano e Nicolas Maupas. Per il suo debutto, l'attrice ha scelto un abito di Armani a sirena in velluto color burgundi con spalle scoperte, impreziosito da un collier con una vistosa pietra gialla. Capelli sciolti con riga laterale. Accanto a lei, Nicolas Maupas ha optato per un classico completo total black con camicia bianca e papillon. La coppia guiderà le cerimonie di apertura e di chiusura del festival.