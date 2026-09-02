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Video | 02 settembre 2026, 19:11

Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo

Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo

(Adnkronos) - Una vasta frana si è staccata dal Monviso, interessando l’area nei pressi del Rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. La frana ha invaso un sentiero ad alta quota, sul posto sono intervenute le squadre del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco insieme agli operatori del Soccorso Alpino, per le opportune perlustrazioni ed escludere la presenza di persone coinvolte. Nelle immagini il sorvolo con l'elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco per effettuare le verifiche dall'alto, il monitoraggio del fronte di crollo e la mappatura dell'area interessata. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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