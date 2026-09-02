Clooney show sul red carpet di Venezia 83, si siede tra i fotografi e manda i visibilio i fan

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(Adnkronos) - Con George Clooney sul red carpet è sempre uno spettacolo. L'attore, arrivato alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per ricevere il Leone d'Oro alla Carriera, ha regalato a fan e fotografi un piccolo show, confermando il suo status di divo ironico e disponibile. Elegantissimo in uno smoking nero di Armani, Clooney ha sfilato sul tappeto rosso accompagnato dalla moglie Amal, splendida in un abito nero a tubino lungo di Tom Ford, caratterizzato da un ampio spacco posteriore. Dopo le foto di rito, Clooney si è avvicinato alla postazione dei fotografi, si è seduto in mezzo a loro e, presa in prestito una macchina fotografica, ha invertito i ruoli scattando lui stesso una foto ai professionisti dell'immagine. "Come state? Buonasera", ha detto, strappando un sorriso e un applauso.