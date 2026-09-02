Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey

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(Adnkronos) - Incoronato da 'People' come l'uomo più sexy nel 2025, Jonathan Bailey questa sera si è preso il red carpet della 83esima Mostra del Cinema di Venezia, anticipando l'arrivo del 're del Lido' George Clooney. Elegantissimo e con un sorriso sempre acceso, si è fermato a lungo con fotografi e fan, che hanno iniziato a urlare non appena lo hanno visto comparire sulla passerella. L'attore inglese è amatissimo dal pubblico grazie al ruolo del Visconte Anthony Bridgerton nella serie Netflix 'Bridgerton' ma anche per i suoi lavori al cinema (interpreta Fiyero nel film musicale 'Wicked' e il dottor Henry Loomis in 'Jurassic World - La rinascita')